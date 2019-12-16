Белорусские биатлонисты прыгнули выше головы

Неожиданно хороший результат в кое-то веки показали белорусские стреляющие лыжники.

Если болельщики привыкли к успехам отечественных биатлонисток, то мужская половина сборной уже давно не радовала.

В этой связи седьмое место, которое завоевала белорусская четверка (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов) в эстафете на втором этапе Кубка мира, выглядит настоящим успехом.

Белорусы отстали от победителя — норвежцев — на 2 минуты 37,6 секунды.

Следующий этап в рамках Кубка мира пройдет во французском Анси (16-22 декабря).