Белорусские биатлонисты прыгнули выше головы

/ Спорт
Просмотров: 1321

Неожиданно хороший результат в кое-то веки показали белорусские стреляющие лыжники.

Если болельщики привыкли к успехам отечественных биатлонисток, то мужская половина сборной уже давно не радовала.

В этой связи седьмое место, которое завоевала белорусская четверка (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов) в эстафете на втором этапе Кубка мира, выглядит настоящим успехом.

Белорусы отстали от победителя — норвежцев — на 2 минуты 37,6 секунды.

Следующий этап в рамках Кубка мира пройдет во французском Анси (16-22 декабря).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биатлон Персона: Антон Смольский Сергей Бочарников Роман Елётнов Никита Лобастов Город: Хохфильцен

Другие материалы на эту тему:

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ