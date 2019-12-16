Американский эксперт назвал топ-10 фильмов 2019 года
Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин года.
Топ-10 выглядит так:
- «Однажды в Голливуде».
- «Неограненные драгоценности».
- «Маленькие женщины».
- «Ирландец».
- «Ford против Ferrari».
- «Портрет девушки в огне».
- «Последний черный в Сан-Франциско».
- «Отверженные».
- «1917».
- «Безнадежное дело Хаммаршельда».
Напомним, ранее YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы последнего десятилетия.