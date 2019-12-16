Американский эксперт назвал топ-10 фильмов 2019 года

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Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин года.

Топ-10 выглядит так:

  1. «Однажды в Голливуде».
  2. «Неограненные драгоценности».
  3. «Маленькие женщины».
  4. «Ирландец».
  5. «Ford против Ferrari».
  6. «Портрет девушки в огне».
  7. «Последний черный в Сан-Франциско».
  8. «Отверженные».
  9. «1917».
  10. «Безнадежное дело Хаммаршельда».

Напомним, ранее YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы последнего десятилетия.
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Тэги: кино Персона: Тодд Маккарти

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