Американский эксперт назвал топ-10 фильмов 2019 года

Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин года.

Топ-10 выглядит так:

«Однажды в Голливуде». «Неограненные драгоценности». «Маленькие женщины». «Ирландец». «Ford против Ferrari». «Портрет девушки в огне». «Последний черный в Сан-Франциско». «Отверженные». «1917». «Безнадежное дело Хаммаршельда».

Напомним, ранее YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы последнего десятилетия.