Вспышки, хлопки, запах гари: в поезде Минск — Гомель произошло ЧП

Пассажиры поезда бизнес-класса Минск — Гомель изрядно поволновались во время одного из рейсов в воскресенье.

Фото onliner.by

Как сообщается, во время движения рядом со станцией Красный Берег (Жлобинский район) «произошли вспышки и хлопки, после которых в салоне чувствовался запах гари», рассказала ОНТ одна из пассажирок.

Состав был остановлен.

Позже пассажиров пересадили в прибывший из Жлобина дизель-поезд, который отправился в Гомель. Помощь спасателей не потребовалась.

Белорусская железная дорога пока ситуацию не комментировала.