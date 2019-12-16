Вспышки, хлопки, запах гари: в поезде Минск — Гомель произошло ЧП
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Пассажиры поезда бизнес-класса Минск — Гомель изрядно поволновались во время одного из рейсов в воскресенье.
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Как сообщается, во время движения рядом со станцией Красный Берег (Жлобинский район) «произошли вспышки и хлопки, после которых в салоне чувствовался запах гари», рассказала
Состав был остановлен.
Позже пассажиров пересадили в прибывший из Жлобина дизель-поезд, который отправился в Гомель. Помощь спасателей не потребовалась.
Белорусская железная дорога пока ситуацию не комментировала.