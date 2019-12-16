Представители ОРДЛО встретились в Минске с депутатом ПАСЕ

В Минске прошла неформальная встреча представителей не контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», депутата ПАСЕ Ульриха Эме.

«Сегодня мы провели первый неформальный разговор здесь, в Минске. Я об этом разговоре проинформировал посла Украины. Мы, представители партии «Альтернатива для Германии», хотели бы выступить честными посредниками и будем информировать и немецкие и украинские ведомства о состоявшихся и планируемых разговорах», — заявил Эме вечером 15 декабря на пресс-конференции в пресс-центре «Спутник Беларусь».

По словам Эме, он имел намерение составить представление о ситуации на Донбассе. «Но я буду вести и переговоры с украинской стороной, потому что вопросы перемирия предполагают наличие двух сторон. Надеюсь, что мы в ближайшие месяцы благодаря следующим встречам сможем сделать значительные шаги в направлении мира», — сказал немецкий политик.

Эме пояснил, что в Совете Европы он выдвинул инициативу, ставящую целью наладить переговоры между непризнанными республиками и Украиной, а также дать возможность Донецку и Луганску изложить в Совете Европы свою позицию. Депутат ПАСЕ считает, что в переговорах между Германией, Францией, Россией и Украиной «отсутствует очень важный участник — отдельные районы Донецкой и Луганской областей». Инициатива по их вовлечению в переговорный процесс также обсуждалась внутри фракции «Альтернатива для Германии», заявил он. По словам Эме, он намерен привлекать к инициативе других депутатов бундестага и ПАСЕ.

«Я хочу внести проект резолюции в ПАСЕ. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше коллег из европейских стран, из Германии включились в этот процесс. Я надеюсь, что мы уже на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге получим первые результаты», — сказал Эме.

Представитель т.н. ЛНР на переговорах в Минске, «министр иностранных дел» самопровозглашенной республики Владислав Дейнего, отметил важность прямого донесения информации о происходящем на Донбассе.

«Для нас абсолютно важно, что он (Эме. — БелаПАН.) готов способствовать налаживанию оптимального объективного диалога между теми, кто принимает участие в «нормандском формате» в качестве посредников, прежде всего это Франция, Германия, и налаживанию прямого диалога между республиками Донбасса и Украиной на основе объективного подхода, всех обстоятельств и при посредничестве стран — гарантов «нормандского процесса», — заявил Дейнего, фактически продублировав позицию Кремля о необходимости прямого диалога между Киевом и сепаратистами.

Отвечая на вопросы журналистов, Эме отметил, что порядок выполнения минских соглашений не обсуждался: «Об этом сегодня еще не говорилось. Нам хотелось бы составить объемную картину об актуальном состоянии ситуации в Донбассе и потом с помощью Совета Европы внести свои предложения по решению ситуации».

Как сообщила представитель т.н. ДНР в контактной группе на минских переговорах Наталья Никонорова, на встрече рассматривались позиции сторон и возможности дальнейшего сотрудничества.

«Мы обсудили ситуацию с защитой и обеспечением прав человека на Донбассе, с тем, что происходит и какие решения принимаются со стороны Украины в этой сфере. Коротко остановились на итогах саммита «нормандской четверки» и обсудили дальнейшие возможные шаги нашего сотрудничества, прежде всего по объективному информированию международных структур, принимающих участие в переговорном процессе либо влияющих на гарантов минских соглашений», — сказала она.

Никонорова также заявила, что выступает против введения миротворческих сил. О готовности направить миротворцев на Донбасс ранее неоднократно говорил Александр Лукашенко.

По словам Дейнего, белорусский МИД в курсе переговоров. «Мы не просили от них помощи в организации этой встречи, но тем не менее власти Беларуси достаточно лояльно относятся к необходимости налаживать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе. И в этой ситуации самой возможностью использовать минскую площадку для переговоров они способствовали расширению этого диалога», — заявил он.