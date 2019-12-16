ГАИ начала проводить спецмероприятие

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции усилят надзор за соблюдением пешеходами ПДД и правил проезда пешеходных переходов.

Фото УГАИ Гродненской области

Как сообщается, сотрудники милиции общественной безопасности будут дежурить в местах массового скопления людей.

При проведении спецмероприятия основной акцент будет сделан на предупреждение ДТП.

Кроме этого, будет уделено внимание нарушениям установленных скоростных режимов.

Кроме экипажей ДПС фиксировать любителей быстрой езды будут и мобильные радары (датчики могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь), которые в Гродненской области будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Поповича);

Лида (улица Ленинская_;

Гродно (улица Дубко);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

Гродно (проспект Клецкова).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».