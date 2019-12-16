Транспортный коллапс: на границе опять огромные очереди

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Утром в понедельник, 16 декабря, в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь возникли огромные очереди.

По данным Госпогранкомитета на 10:00, очереди на выезд ожидает более тысячи большегрузных автомобилей.

Больше всего фур скопилось на литовском направлении — около 700:

  • «Бенякони» — более 200;
  • «Каменный Лог» — более 200;
  • «Котловка» — более 150;
  • «Привалка» — более 130.

На выезд в Латвию стоит более 200 грузовиков:

  • «Григоровщина» — более 130;
  • «Урбаны» — более 80.

Есть очереди и на границе с Польшей — более 100 фур:

  • «Берестовица» — более 60;
  • «Брузги» — более 40;
  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: очереди фур на границе