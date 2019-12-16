Транспортный коллапс: на границе опять огромные очереди
Утром в понедельник, 16 декабря, в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь возникли огромные очереди.
По данным Госпогранкомитета на 10:00, очереди на выезд ожидает более тысячи большегрузных автомобилей.
Больше всего фур скопилось на литовском направлении — около 700:
- «Бенякони» — более 200;
- «Каменный Лог» — более 200;
- «Котловка» — более 150;
- «Привалка» — более 130.
На выезд в Латвию стоит более 200 грузовиков:
- «Григоровщина» — более 130;
- «Урбаны» — более 80.
Есть очереди и на границе с Польшей — более 100 фур:
- «Берестовица» — более 60;
- «Брузги» — более 40;
- «Козловичи» — более 20.