Транспортный коллапс: на границе опять огромные очереди

Утром в понедельник, 16 декабря, в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь возникли огромные очереди.

По данным Госпогранкомитета на 10:00, очереди на выезд ожидает более тысячи большегрузных автомобилей.

Больше всего фур скопилось на литовском направлении — около 700:

«Бенякони» — более 200;

«Каменный Лог» — более 200;

«Котловка» — более 150;

«Привалка» — более 130.

На выезд в Латвию стоит более 200 грузовиков:

«Григоровщина» — более 130;

«Урбаны» — более 80.

Есть очереди и на границе с Польшей — более 100 фур: