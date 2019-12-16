Китай выделил Беларуси 3,5 млрд юаней

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Министр финансов Максим Ермолович подписал от имени Беларуси соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о выделении нашей стране срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней.

Фото pixabay.com

Как отметили в Минфине, заимствование не связано с реализацией какого-либо проекта и может быть направлено на общие цели.


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Ранее сообщалось, что специальный указ о разрешении взять в долг подписал Александра Лукашенко. В документе отмечено, что деньги будут направлены на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов и содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и КНР.

В Минфине назвали подписанное соглашение «беспрецедентной сделкой».

Деньги от займа будут зачислены на счет, открываемый Нацбанком в Шанхайском филиале Банка развития Китая.
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Тэги: Беларусь-Китай долги кредиты Персона: Максим Ермолович

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