Лукашенко поздравил Казахстан с Днем независимости

Александр Лукашенко поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Белорусский руководитель, сообщает его пресс-служба, отметил, что «за годы суверенитета Казахстану удалось достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии, обеспечении стабильности и национального согласия».

По его словам, Казахстан ассоциируется, как «ответственный и авторитетный участник» международной политики, который вносит «важный вклад в глобальную безопасность, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Лукашенко выразил уверенность, что отношения между нашими странами продолжат развиваться на благо народов Беларуси и Казахстана.