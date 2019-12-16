Лукашенко поздравил Казахстан с Днем независимости

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Александр Лукашенко поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

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Белорусский руководитель, сообщает его пресс-служба, отметил, что «за годы суверенитета Казахстану удалось достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии, обеспечении стабильности и национального согласия».

По его словам, Казахстан ассоциируется, как «ответственный и авторитетный участник» международной политики, который вносит «важный вклад в глобальную безопасность, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Лукашенко выразил уверенность, что отношения между нашими странами продолжат развиваться на благо народов Беларуси и Казахстана.
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Тэги: Беларусь-Казахстан Персона: Александр Лукашенко

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