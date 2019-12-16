Ученые назвали неизвестный ранее «ускоритель», помогающий сбросить вес

Израильские исследователи из Тель-авивского университета и больницы «Ихилов» пришли к выводу, который поможет желающим похудеть сбросить лишний вес.

Как отмечает Health.news , продукты, богатые калием, являются этим «ускорителем».

В исследовании принимали участие 68 человек (средний возраст участников эксперимента — 51 год), выполнявших рекомендации по питанию в соответствии с разработанной низкокалорийной средиземноморской диетой с высоким содержанием белка.

В результате те участники эксперимента, которые увеличили употребление ими богатых калием продуктов на 25%, сбросили вес быстрее, чем их «коллеги».

Больше всего калия содержится в печеном картофеле, кураге, чечевице и фасоли, пишет newsru.co.il .

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