Ученые назвали неизвестный ранее «ускоритель», помогающий сбросить вес

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Израильские исследователи из Тель-авивского университета и больницы «Ихилов» пришли к выводу, который поможет желающим похудеть сбросить лишний вес.

Как отмечает Health.news, продукты, богатые калием, являются этим «ускорителем».

В исследовании принимали участие 68 человек (средний возраст участников эксперимента — 51 год), выполнявших рекомендации по питанию в соответствии с разработанной низкокалорийной средиземноморской диетой с высоким содержанием белка.

В результате те участники эксперимента, которые увеличили употребление ими богатых калием продуктов на 25%, сбросили вес быстрее, чем их «коллеги».

Больше всего калия содержится в печеном картофеле, кураге, чечевице и фасоли, пишет newsru.co.il.

 

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Тэги: здоровье питание

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