Фальшивые евро наводнили Германию

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Криминальная полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн предупредило граждан о поддельных банкнотах достоинством в 10 и 20 евро, которые обнаруживают уже в течение нескольких недель.

Иллюстрация pixabay.com

Хотя впервые фальшивые купюры появились на северо-востоке Гамбурга и в южной части Шлезвиг-Гольштейна, теперь их можно встретить по всей стране.

На фальшивках отсутствуют защитные элементы, а на оборотной стороне виден отпечаток «Пробная копия» («prob copy»). Цветные копии, по-видимому, выпускаемые серийно, можно купить за небольшие деньги у азиатских провайдеров в Интернете.

До сих пор серийный номер на фальшивых банкнотах 10 евро всегда был PA7497803159, а фальшивые банкноты достоинством 20 евро имеют номер UC1366259581.

Многие из фальшивок были конфискованы в школьных столовых. Некоторые из них, по-видимому, были преднамеренно размещены на тротуарах или в других общественных местах. По данным полиции, нашедшие использовали их потом как средство оплаты, пишет rusverlag.de.
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Тэги: фальшивомонетничество Германия

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