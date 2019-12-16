Фальшивые евро наводнили Германию
Криминальная полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн предупредило граждан о поддельных банкнотах достоинством в 10 и 20 евро, которые обнаруживают уже в течение нескольких недель.
Хотя впервые фальшивые купюры появились на северо-востоке Гамбурга и в южной части Шлезвиг-Гольштейна, теперь их можно встретить по всей стране.
На фальшивках отсутствуют защитные элементы, а на оборотной стороне виден отпечаток «Пробная копия» («prob copy»). Цветные копии, по-видимому, выпускаемые серийно, можно купить за небольшие деньги у азиатских провайдеров в Интернете.
До сих пор серийный номер на фальшивых банкнотах 10 евро всегда был PA7497803159, а фальшивые банкноты достоинством 20 евро имеют номер UC1366259581.
Многие из фальшивок были конфискованы в школьных столовых. Некоторые из них, по-видимому, были преднамеренно размещены на тротуарах или в других общественных местах. По данным полиции, нашедшие использовали их потом как средство оплаты, пишет