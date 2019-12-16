Фальшивые евро наводнили Германию

Криминальная полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн предупредило граждан о поддельных банкнотах достоинством в 10 и 20 евро, которые обнаруживают уже в течение нескольких недель.

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Хотя впервые фальшивые купюры появились на северо-востоке Гамбурга и в южной части Шлезвиг-Гольштейна, теперь их можно встретить по всей стране.

На фальшивках отсутствуют защитные элементы, а на оборотной стороне виден отпечаток «Пробная копия» («prob copy»). Цветные копии, по-видимому, выпускаемые серийно, можно купить за небольшие деньги у азиатских провайдеров в Интернете.

До сих пор серийный номер на фальшивых банкнотах 10 евро всегда был PA7497803159, а фальшивые банкноты достоинством 20 евро имеют номер UC1366259581.