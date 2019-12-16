В Минске задержали двух аферистов

Сотрудники милиции задержали в Минске двух мужчин, которые «разводили» доверчивых работников торговли.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, злоумышленники «засветились» в сентябре, когда их добычей стали почти две тысячи рублей.

Схема «развода» заключалась в следующем: мужчины, представляясь руководством, звонили работникам торговых сетей и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Если работники задавали уточняющие вопросы, абоненты просто бросали трубку.

«Сыщики Гомельщины провели масштабную работу и установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси. Выйти на предполагаемых аферистов удалось уже 11 декабря, когда мужчины 1986 и 1989 годов рождения приехали на автомобиле в Минск. Задерживали их во время заселения на съемную квартиру», — сообщила Чемоданова.

Расследование дела продолжается. Оперативники выясняют, причастны ли задержанные к аналогичным преступлениям в других городах, в частности в Минске и Орше.