«Найдите виновных и увольте с работы». Лукашенко карает за невыполнение своих поручений

В ходе сегодняшнего совещания по вопросам применения мер административной ответственности Александр Лукашенко вспомнил о своих поручениях.

Фото из архива пресс-службы президента

Рассуждая об организации дорожного движения, он напомнил о своих поручениях по первой и второй МКАД.

«Поднимите мои поручения — проверьте, выполнены они или нет», — призвал Лукашенко.

По его словам, в тех местах, где он ездит, выполнены. В частности, увеличен скоростной режим. А вот там, где президент бывает реже, всё осталось на прежнем уровне.

«Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей», — распорядился глава государства.