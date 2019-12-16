Лукашенко: не делайте из водителей злостных нарушителей закона
По мнению Александра Лукашенко, практически каждый автомобилист в Беларуси получал от Госавтоинспекции «письма счастья».
Во время совещания по вопросам применения мер административной ответственности, он отметил, что за десять лет количество подобных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан, передает пресс-служба президента.
Как сообщил Лукашенко, более 80% административных правонарушений составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением стационарных радаров. Хотя, подчеркнул глава государства, фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона.
Он обратил внимание, что нередко нарушения «обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами».
По мнению президента, на автомобилиста нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения.
Кроме стационарных фотоловушек на дороги страны выставляются и мобильные радары (датчики могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь), которые в Гродненской области, к примеру, сегодня находятся в следующих местах:
- Гродно (улица Поповича);
- Лида (улица Ленинская_;
- Гродно (улица Дубко);
- дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
- Гродно (проспект Клецкова).
Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».