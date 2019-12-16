Лукашенко: не делайте из водителей злостных нарушителей закона

По мнению Александра Лукашенко, практически каждый автомобилист в Беларуси получал от Госавтоинспекции «письма счастья».

Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

Во время совещания по вопросам применения мер административной ответственности, он отметил, что за десять лет количество подобных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан, передает пресс-служба президента.

Как сообщил Лукашенко, более 80% административных правонарушений составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением стационарных радаров. Хотя, подчеркнул глава государства, фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона.

Он обратил внимание, что нередко нарушения «обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами».

По мнению президента, на автомобилиста нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения.

Кроме стационарных фотоловушек на дороги страны выставляются и мобильные радары (датчики могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь), которые в Гродненской области, к примеру, сегодня находятся в следующих местах:

Гродно (улица Поповича);

Лида (улица Ленинская_;

Гродно (улица Дубко);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

Гродно (проспект Клецкова).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».