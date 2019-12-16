Яндекс назвал главные темы года в Беларуси — выборы в Украине, бой Нурмагомедова и Евро-2020
Аналитики Яндекса составили списки тем, которые были в центре внимания жителей Беларуси в 2019 году.
Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали президентские и парламентские выборы в Украине, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье и отборочные матчи Евро-2020.
События в мире
- Выборы в Украине
- Бой Нурмагомедов — Порье
- Отборочные матчи Евро-2020
- Пожар в соборе Парижской Богоматери
- Ажиотаж вокруг «Зоны 51»
- Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
- Бой Емельяненко — Бейдер
- Политический кризис в Венесуэле
- Кубок Америки по футболу
- Митинги и протестное голосование в Москве
Из событий, произошедших в Беларуси, пользователи сильнее всего отозвались на перепись населения, а также на Европейские игры, которые состоялись в Минске в июне. На третьей позиции в топе — убийство учительницы и школьника в Столбцах.
События в Беларуси
- Перепись населения
- Европейские игры в Минске
- Убийство учительницы и школьника в Столбцах
- Смерть инспектора ГАИ в Могилеве
- Принятие закона об амнистии
- Запуск байкшеринга в Минске
- Введение запрета на посещение лесов
- Парламентские выборы
- Празднование тысячелетия Бреста
- Скандал в гомельской школе № 15
Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями.
Люди
- Владимир Зеленский
- Билли Айлиш
- Николай Лукашенко
- Али Эрсан Дуру
- Хидео Кодзима
- Хоакин Феникс
- Грета Тунберг
- Александра Никифорова
- Игорь Коломойский
- Софи Тёрнер
В отдельный список аналитики Яндекса включали людей, всплеск интереса к которым был вызван известиями об их смерти.
Ушедшие
- Юлия Началова
- Децл (Кирилл Толмацкий)
- Алексей Булдаков
- Сергей Доренко
- Алла Вербер
- Сергей Захаров
- Элина Быстрицкая
- Сергей Юрский
- Вилли Токарев
- Аркадий Лисин
Топ фильмов возглавила супергеройская лента «Мстители: Финал». Кроме нее, с комиксами так или иначе связаны еще три фильма из десятки.
Фильмы
- Мстители: Финал
- Форсаж: Хоббс и Шоу
- Человек-паук: Вдали от дома
- Джокер
- Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители
- Джон Уик 3
- Капитан Марвел
- Оно 2
- Аладдин
- Алита: Боевой ангел
Из сериалов наибольший интерес у белорусских пользователей вызвали финальный сезон «Игры престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO.
Сериалы
- Игра престолов
- Чернобыль
- Жуки
- ИП Пирогова
- Султан моего сердца
- В клетке
- Мылодрама
- Дылды
- Полярный
- Другие
Самый популярный мультфильм года — римейк «Короля Льва». Половину топа заняли продолжения ранее вышедших мультипликационных блокбастеров.
Мультфильмы
- Король Лев
- Тайная жизнь домашних животных 2
- Как приручить дракона 3
- Ванпанчмен
- Восхождение героя щита
- Angry Birds в кино 2
- История игрушек 4
- Семейка Аддамс
- Холодное сердце 2
- Любовь, смерть и роботы
Список музыкальных хитов возглавляет песня «Зацепила» Артура Пирожкова. Единственная англоязычная композиция в музыкальном топе — песня bad guy американской певицы Билли Айлиш.
Песни
- Артур Пирожков — Зацепила
- Артур Пирожков — #Алкоголичка
- Artik&Asti, Артём Качер — Грустный дэнс
- RASA — Пчеловод
- Тима Белорусских — Витаминка
- Егор Крид — Сердцеедка
- «Ленинград» — Кабриолет
- Billie Eilish — bad guy
- GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе
- Джаро&Ханза — Королева танцпола
На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends — несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход.
Игры
- Metro Exodus
- Apex Legends
- PUBG Lite
- Resident Evil 2
- Borderlands 3
- Lost Ark
- Call of Duty: Modern Warfare
- Total Lockdown
- Death Stranding
- Rage 2
Для расчетов использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 22 ноября 2019 года, а также за аналогичный период 2018 года — для сравнения. Сила всплеска определялась относительно прошлогоднего уровня интереса к теме.