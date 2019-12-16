«За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия». Лукашенко возмущен палочно-галочной системой

Александр Лукашенко возмущен существованием в Беларуси палочно-галочной системы, по которой пытаются оценивать эффективность работы той или иной службы.

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По его словам, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция.

«Доходит до того, — подчеркнул Лукашенко, — что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня».

Но не только начальники занимаются самодурством, иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. В частности, отметил он, много вопросов в этом плане к милиции.

На сегодняшний день в Беларуси протоколы о правонарушениях могут составлять представители более 70 ведомств. Поэтому, поставил он задачу, у людей должно быть понимание, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

«Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать», — предложил Лукашенко.