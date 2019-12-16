Лукашенко заговорил о жестокости власти
Действующий КоАП использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.
По его словам, «это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций».
Глава государства сообщил, что за 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок.
При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Президент. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.