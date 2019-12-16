Deutsche Bahn ответил на критику Греты Тунберг

Сообщение в микроблоге шведской экоактивистки Греты Тунберг о переполненных немецких поездах не осталось без внимания Немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

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15 декабря DB в своем микроблоге поблагодарил девушку за «поддержку в борьбе с изменением климата» и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников, пишет DW .

Вместе с тем, говорится далее в твите, «было бы еще лучше», если бы Грета рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.

Этот ответ многих озадачил, так как они своими глазами видели Грету, сидящую в окружении чемоданов на полу тамбуре.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 декабря 2019 г.

«Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!» — написала она. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.

После ответа DB Грета Тунберг решила объяснить ситуацию: «Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного».