Лукашенко может подписать 20 декабря стратегию развития Евразийского союза

Главы пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз, могут принять стратегию развития этого интеграционного образования до 2025 года.

Как сообщил на пресс-конференции 16 декабря министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Александр Субботин (телемост из Москвы организовало агентство Sputnik), «хотелось бы отметить, что у нас формируется системный программный документ — стратегия развития ЕАЭС до 2025 года».

По его словам, «мы интенсивно работали и пытались погрузить в этот документ все возможные направления интеграции — доступ к госзакупкам, промышленность, агропромышленный комплекс, таможня. Это достаточно емкий документ. Он вроде бы и рамочный, но определяет стратегии, куда дальше и в каком формате пойдет развитие нашего союза».

«Мы надеемся, что со странами удастся его согласовать, и на уровне президентов этот системный документ будет принят. Как минимум он будет обсуждаться, а принят может быть на следующем совете в первой половине 2020 года. Тем не менее из стратегических соображений я считаю, что это один из важнейших документов, который уже практически на выходе», — подчеркнул он.

Субботин также сообщил, что накануне саммита, 19 декабря, пройдет заседание совета Евразийской экономической комиссии, на который будет вынесено около 60 вопросов. Они касаются «таможни, технических регулирований, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и другого».

Нерешенные на совете ЕЭК вопросы будут перенесены в повестку высшего Евразийского экономического совета 20 декабря в Санкт-Петербурге.