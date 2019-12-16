Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Слепой жребий образовал следующие пары:

  • «Боруссия» — «ПСЖ»;
  • «Реал» — «Манчестер Сити»;
  • «Аталанта» — «Валенсия»;
  • «Атлетико» — «Ливерпуль»;
  • «Челси» — «Бавария»;
  • «Лион» — «Ювентус»;
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»;
  • «Наполи» — «Барселона».

Первые матчи этой стадии пройдут 18-19, 25-26 февраля, а ответные — 10-11, 17-18 марта.

Все поединки будут начинаться в 23:00 по минскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», победивший в финале «Тоттенхэм» 2:0.

Финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на стадионе «Ататюрк», на котором прошла одна из самых запоминающихся битв за кубок. В 2005 году после первого тайма «Милан» вел в матче с «Ливерпулем» — 3:0. Но в итоге проиграл в серии послематчевых пенальти.
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Тэги: Лига чемпионов Город: Ньон

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