Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Слепой жребий образовал следующие пары:

«Боруссия» — «ПСЖ»;

«Реал» — «Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Валенсия»;

«Атлетико» — «Ливерпуль»;

«Челси» — «Бавария»;

«Лион» — «Ювентус»;

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»;

«Наполи» — «Барселона».

Первые матчи этой стадии пройдут 18-19, 25-26 февраля, а ответные — 10-11, 17-18 марта.

Все поединки будут начинаться в 23:00 по минскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», победивший в финале «Тоттенхэм» 2:0.

Финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на стадионе «Ататюрк», на котором прошла одна из самых запоминающихся битв за кубок. В 2005 году после первого тайма «Милан» вел в матче с «Ливерпулем» — 3:0. Но в итоге проиграл в серии послематчевых пенальти.