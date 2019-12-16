Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020.
Слепой жребий образовал следующие пары:
- «Боруссия» — «ПСЖ»;
- «Реал» — «Манчестер Сити»;
- «Аталанта» — «Валенсия»;
- «Атлетико» — «Ливерпуль»;
- «Челси» — «Бавария»;
- «Лион» — «Ювентус»;
- «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»;
- «Наполи» — «Барселона».
Первые матчи этой стадии пройдут 18-19, 25-26 февраля, а ответные — 10-11, 17-18 марта.
Все поединки будут начинаться в 23:00 по минскому времени.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», победивший в финале «Тоттенхэм» 2:0.
Финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на стадионе «Ататюрк», на котором прошла одна из самых запоминающихся битв за кубок. В 2005 году после первого тайма «Милан» вел в матче с «Ливерпулем» — 3:0. Но в итоге проиграл в серии послематчевых пенальти.