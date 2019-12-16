У склада готовой продукции МТЗ появилось свое здание

До этого работники цеха располагались в вагончиках, времянках, грелись от электрообогревателей. Люди находятся на открытой площадке и зимой, и летом, ведь отгрузка продукции идет круглосуточно.

В новом административно-бытовом корпусе есть гардеробные, душевые, комнаты для приема пищи, кабинеты для работы с представителями заказчиков и водителями. В здании установлены специальная система отопления, вентиляции, современные энергосберегающие приборы, передает агентство «Минск-Новости» .

В нем помимо цеха консервации и упаковки — склада готовой продукции разместятся отдел технического контроля, служба безопасности и режима, железнодорожный отдел, которые также работают 24 часа в сутки.

Переезд в новое здание будет проходить поэтапно, чтобы не сорвать график отгрузки, который перед Новым годом очень напряженный.