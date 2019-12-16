Мингорсуд оправдал гражданина Израиля, которому грозила смертная казнь

/ Общество
Просмотров: 654

Алан Левит оправдан по делу о жестоком убийстве бизнесмена в 1993 году.


СМИ: израильтянину грозит смертная казнь в Беларуси

Виновной в убийстве ранее признали знакомую Левита, у которой был роман и с ним, и с убитым. Женщина давно отсидела свой 8-летний срок и сейчас проходила по делу как свидетель. Алан Левит вину не признал, в суде заявил, что бывшая любовница оговорила его, чтобы выгородить настоящих преступников, передает TUT.by.

«Суд провел доскональное разбирательство. Исходя из этого меня сейчас должны освободить. В каждом предложении четырехтомного уголовного дела указано, что я невиновен», — после этих слов конвой запретил обвиняемому говорить.

В Минском городском суде огласили приговор гражданину Израиля Алану Левиту. Суд оправдал его по делу об убийстве 25-летней давности. Обвиняемого освободили в зале суда.

Алан Левит был задержан в августе 2018-го в Германии, где он отдыхал вместе с сыном. На тот момент он уже был в базе розыска Интерпола. Он был экстрадирован в Беларусь, и все это время находился в СИЗО.

В 1993 году в Серебрянке был убит бизнесмен, на его лице и шее было около 16 ножевых ранений. Из квартиры нападавшие вынесли деньги и дефицитную по тем временам технику. Алана Левита, по версии следствия, с убитым связывала общая знакомая — Лилия Быстрова — у нее были отношения и с Левитом, и с бизнесменом.

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Израиль Мингорсуд Персона: Алан Левит Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Между Беларусью и Израилем разгорается скандал

Между Беларусью и Израилем разгорается скандал

Хаг Самэах! Праздник еврейской культуры в Минске

Хаг Самэах! Праздник еврейской культуры в Минске

Ехали в Израиль подлечиться, а попали в камеру и под депортацию

Ехали в Израиль подлечиться, а попали в камеру и под депортацию

Новый год в сентябре. День еврейской культуры в Минске

Новый год в сентябре. День еврейской культуры в Минске