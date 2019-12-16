Мингорсуд оправдал гражданина Израиля, которому грозила смертная казнь

Алан Левит оправдан по делу о жестоком убийстве бизнесмена в 1993 году.

Виновной в убийстве ранее признали знакомую Левита, у которой был роман и с ним, и с убитым. Женщина давно отсидела свой 8-летний срок и сейчас проходила по делу как свидетель. Алан Левит вину не признал, в суде заявил, что бывшая любовница оговорила его, чтобы выгородить настоящих преступников, передает TUT.by .

«Суд провел доскональное разбирательство. Исходя из этого меня сейчас должны освободить. В каждом предложении четырехтомного уголовного дела указано, что я невиновен», — после этих слов конвой запретил обвиняемому говорить.

В Минском городском суде огласили приговор гражданину Израиля Алану Левиту. Суд оправдал его по делу об убийстве 25-летней давности. Обвиняемого освободили в зале суда.

Алан Левит был задержан в августе 2018-го в Германии, где он отдыхал вместе с сыном. На тот момент он уже был в базе розыска Интерпола. Он был экстрадирован в Беларусь, и все это время находился в СИЗО.