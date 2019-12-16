Могилевчанин создал нарколабораторию под Москвой

В частном доме нашли более 14 килограммов метадона, свыше 100 килограмм химических веществ и прекурсоров. Общая стоимость изъятого — 1,5 млн долларов.

По информации пресс-службы МВД, наркоконтроль Беларуси и России накрыл лабораторию по производству метадона в Подмосковье, которую организовал представитель народа рома из Могилева.

В милиции рассказали, что житель Могилева приобрел в Подмосковье частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотика.

Жителю Могилева и его сообщнику грозит до 20 лет лишения свободы.