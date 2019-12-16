ХК «Динамо-Минск» подписал канадского защитника Джо Морроу

Канадец заключил контракт с минским «Динамо» на два сезона.

По информации пресс-службы динамовцев, 27-летний Джо Морроу родился в Эдмонтоне. Отыграв несколько сезонов в WHL и АХЛ, в сезоне-2014/15 защитник пробился в состав «Бостона». Затем были «Монреаль» и «Виннипег».

Общий наигрыш Морроу в НХЛ — 173 матча, 10 заброшенных шайб, 24 результативные передачи.

Нынешний сезон Джо начал в системе «Нью-Джерси» — в фарме «дьяволов» «Бингемптоне», где также выступает Егор Шарангович. Там Морроу сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла.