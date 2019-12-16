Чехия депортировала четырех жителей дома российского дипкорпуса

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Российских дипломатов подозревают в том, что они незаконно сдают внаем квартиры в зданиях, выделенных для проживания сотрудников.

По словам пресс-секретаря полиции Эвы Кропачевой, этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет, сообщает denikn.cz.

«Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех», — отметил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Издание отмечает, что ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию.

В начале марта чешское СМИ сообщило, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.


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Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Сообщалось, что жильцы квартир в основном являются российскими гражданами и арендуют это жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.
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Тэги: Чехия-Россия высылка дипломатов Персона: Михаил Саруханов Томаш Петршичек Город: Прага

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