Сиваков назвал интервью бывшего бойца СОБРа профессиональным вбросом

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Бывший глава внутренних войск Юрий Сиваков назвал ложью слова 41-летнего спецназовца Юрия Гаравского, который признался, что участвовал в убийстве Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в 1999 году.


Бывший боец СОБРа рассказал, как убивали Захаренко, Гончара и Красовского

«Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное — вовремя. Если у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный. Единственное могу твердо сказать, что правда — это мое "погоняло" (Дед. — ред.) в этой "организованной преступной группировке". Все остальное, что там написано, я сам прочитал как детективный роман», — цитирует Сивакова NN.by.

Сиваков добавил, что не знал Юрия Гаравского.
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Тэги: эскадрон смерти пропавшие политики громкие исчезновения Персона: Юрий Гаравский Юрий Сиваков

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