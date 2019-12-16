Сиваков назвал интервью бывшего бойца СОБРа профессиональным вбросом

Бывший глава внутренних войск Юрий Сиваков назвал ложью слова 41-летнего спецназовца Юрия Гаравского, который признался, что участвовал в убийстве Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в 1999 году.

«Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное — вовремя. Если у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный. Единственное могу твердо сказать, что правда — это мое "погоняло" (Дед. — ред.) в этой "организованной преступной группировке". Все остальное, что там написано, я сам прочитал как детективный роман», — цитирует Сивакова NN.by .

Сиваков добавил, что не знал Юрия Гаравского.