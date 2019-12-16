Миллер провел переговоры по поставкам газа в Беларусь

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел переговоры по поставкам газа после 2019 года с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Во встрече также участвовал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года. В первую очередь, речь шла об условиях поставок российского газа потребителям республики», — говорится в сообщении газового холдинга.

В ходе встречи было отмечено, что «Газпром» обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики в необходимом объеме. В январе-ноябре 2019 года он составил около 18,4 млрд кубометров.

Нынешний контракт с «Газпромом» на поставку в Беларусь природного газа истекает 31 декабря 2019 года. Официальный Минск неоднократно заявлял, что рассчитывает снизить цену на российский газ в 2020-м и последующие годы.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 7 декабря, где рассмотрели дорожные карты «углубленной интеграции» двух стран, а также вопросы поставок газа. После многочасовых переговоров стороны договорились встретиться еще раз 20 декабря.