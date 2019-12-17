В Беларусь в середине декабря пришла весна

Во вторник, 17 декабря, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая воздушная масса (в северных регионах скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди прогнозируются в основном в северных регионах. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимально в течение дня воздух прогреется до +3..+9°C.

В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: