В Беларусь в середине декабря пришла весна

/ Общество
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Во вторник, 17 декабря, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая воздушная масса (в северных регионах скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди прогнозируются в основном в северных регионах. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимально в течение дня воздух прогреется до +3..+9°C.

В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +2..+4°C;
  • днем +4..+6°C;
  • вечером +3..+5°C.
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Тэги: погода

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