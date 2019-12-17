В Беларуси более 1 тыс. предприятий терпят убытки

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций за десять месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2018-го снизилось.

Как сообщается, на 1 ноября 2019-го их было 1008 (в 2018-м — 1057).

Чистая прибыль организаций на 1 ноября 2019 года составила 10 млрд 513,8 млн рублей, что на 88,9% больше, чем в январе-октябре 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 12 млрд 909 млн (на 70,1% больше).

Прибыль от реализации выросла на 2,3% до 14 млрд 365,3 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,3 и 9% соответственно (за январь-октябрь 2018 года — 7,7 и 9,6%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 197 млрд 802,1 млн рублей, или на 8,5% больше, чем в январе-октябре 2018 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 8,9% до 159 млрд 641,1 млн рублей.

Независимые эксперты объясняют снижение количества убыточных предприятий и убытков списанием старых долгов и господдержкой номенклатурных производств, а значительный рост прибыли — особенностями белорусского бухгалтерского учета. При этом они отмечают, что значительная доля выручки идет на погашение долговых обязательств.