«Достойно представлял «Кингз». «Лос-Анджелес» выразил соболезнования семье Владимира Цыплакова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока, белорусского форварда Владимира Цыплакова.

В стане «королей» отметили, что нападающий «достойно представлял «Кингз» на протяжении пяти сезонов и был великолепным одноклубником на протяжении всей карьеры в Лос-Анджелесе».

Цыплакова помнят в «Лос-Анджелесе» как настоящего профессионала, который выходил на лед с большим удовольствием.

Вне площадки Владимир «был спокойным и приветливым».

Напомним, в 1995-м на драфте НХЛ он был выбран в третьем раунде под общим 59 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз», в форме которого в четырех с половиной сезонах (265 матчей) набрал 138 очков (56+82).

Экс-форвард национальной сборной Беларуси 15 декабря ушел на 51-м году жизни. Сегодня в здании катка в парке им. Горького пройдет церемония прощания.