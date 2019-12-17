В Гомельской области обновлены рекорды тепла

/ Общество
Просмотров: 88

Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений обновлены 16 декабря на всех метеостанциях Гомельской области.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, теплее всего было в Брагине и Житковичах — 8,7 градуса выше нуля. Прежние максимумы в этих райцентрах составляли 8 и 6,8 градуса соответственно (зафиксированы в 2006 году).

В Мозыре воздух прогрелся до 8,4 градуса (было 7,3 в 2006 году), в Гомеле — до 8,1 (7,8 в 2017-м), Василевичах — до 8 (7,5 в 2006-м), Октябре — до 7,8 (7,1 в 2006-м), Жлобине — до 7,7 (7,6 в 2006-м).


В Беларусь в середине декабря пришла весна

Еще один рекорд отмечен на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области — 7,8 градуса (6,9 в 2014 году).

Рекорд дня для всей территории страны устоял (9,4 градуса тепла 16 декабря 2006 года в Сенно, Витебская область).

В нынешнем декабре максимумы тепла обновлялись также 9-го (в Брагине — 9,1 градуса), 11-го и 12-го числа (оба раза в Мстиславле Могилевской области, где наблюдения ведутся всего 11 лет, поэтому зафиксированные температуры — 2,6 и 1,7 градуса выше нуля — оказались рекордными).

В ноябре экстремумы тепла обновлялись семь дней (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е и с 19-го по 27-е).

В ближайшие дни, по прогнозам Белгидромета, теплая погода сохранится. 17 декабря в Минске ожидается 4—6 градусов выше нуля. Рекорд дня в столице составляет 5,1 градуса (зарегистрирован в 1972 году).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода температурный рекорд

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском