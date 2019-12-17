В Гомельской области обновлены рекорды тепла

Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений обновлены 16 декабря на всех метеостанциях Гомельской области.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , теплее всего было в Брагине и Житковичах — 8,7 градуса выше нуля. Прежние максимумы в этих райцентрах составляли 8 и 6,8 градуса соответственно (зафиксированы в 2006 году).

В Мозыре воздух прогрелся до 8,4 градуса (было 7,3 в 2006 году), в Гомеле — до 8,1 (7,8 в 2017-м), Василевичах — до 8 (7,5 в 2006-м), Октябре — до 7,8 (7,1 в 2006-м), Жлобине — до 7,7 (7,6 в 2006-м).

Еще один рекорд отмечен на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области — 7,8 градуса (6,9 в 2014 году).

Рекорд дня для всей территории страны устоял (9,4 градуса тепла 16 декабря 2006 года в Сенно, Витебская область).

В нынешнем декабре максимумы тепла обновлялись также 9-го (в Брагине — 9,1 градуса), 11-го и 12-го числа (оба раза в Мстиславле Могилевской области, где наблюдения ведутся всего 11 лет, поэтому зафиксированные температуры — 2,6 и 1,7 градуса выше нуля — оказались рекордными).

В ноябре экстремумы тепла обновлялись семь дней (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е и с 19-го по 27-е).

В ближайшие дни, по прогнозам Белгидромета, теплая погода сохранится. 17 декабря в Минске ожидается 4—6 градусов выше нуля. Рекорд дня в столице составляет 5,1 градуса (зарегистрирован в 1972 году).