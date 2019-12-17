В Минске на пожаре погибли два человека

Трагедия, по информации Минского городского управления МЧС, произошла накануне во второй половине дня.

Как сообщается, пожар произошел в доме по улице Денисовская, 2.

Огонь унес жизни двух человек (62 и 58 лет).

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 11 пожаров, на которых погибли три человека.

По данным МЧС, с начала года 5941 раз фиксировался пожар (за аналогичный период 2018-го — 5807). В огне погибли 465 человек (498).