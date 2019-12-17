Под Минском нетрезвая сельчанка привезла ребенка в детсад и помяла чужое авто
33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) будет лишена водительских прав и заплатит большой штраф за пьянство за рулем.
Молодая женщина в конце минувшей недели рано утром привезла своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено», хозяйка которого и вызвала ГАИ.
Заподозрив нарушительницу в употреблении спиртного, экипаж ДПС доставил ее для медосвидетельствования. Экспертиза показала: «концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле».
Напомним, в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.
В отношении нарушительницы составлен ряд административных протоколов. За вождение в нетрезвом виде женщина будет лишена прав на три года и заплатит штраф до 100 базовых величин.
Всего, по данным ГАИ Минской области, за минувшие выходные был задержан 21 нетрезвый водитель.
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