Под Минском нетрезвая сельчанка привезла ребенка в детсад и помяла чужое авто

33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) будет лишена водительских прав и заплатит большой штраф за пьянство за рулем.

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Молодая женщина в конце минувшей недели рано утром привезла своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено», хозяйка которого и вызвала ГАИ.

Заподозрив нарушительницу в употреблении спиртного, экипаж ДПС доставил ее для медосвидетельствования. Экспертиза показала: «концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле».

Напомним, в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.

В отношении нарушительницы составлен ряд административных протоколов. За вождение в нетрезвом виде женщина будет лишена прав на три года и заплатит штраф до 100 базовых величин.

Всего, по данным ГАИ Минской области, за минувшие выходные был задержан 21 нетрезвый водитель.