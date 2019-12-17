Под Минском нетрезвая сельчанка привезла ребенка в детсад и помяла чужое авто

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33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) будет лишена водительских прав и заплатит большой штраф за пьянство за рулем.

Фото pixabay.com

Молодая женщина в конце минувшей недели рано утром привезла своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено», хозяйка которого и вызвала ГАИ.


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Заподозрив нарушительницу в употреблении спиртного, экипаж ДПС доставил ее для медосвидетельствования. Экспертиза показала: «концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле».

Напомним, в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.

В отношении нарушительницы составлен ряд административных протоколов. За вождение в нетрезвом виде женщина будет лишена прав на три года и заплатит штраф до 100 базовых величин.

Всего, по данным ГАИ Минской области, за минувшие выходные был задержан 21 нетрезвый водитель.

Как ранее писали Naviny.by, на территории Могилевской области проводится спецмероприятие по борьбе с пьяными водителями.
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Тэги: пьянство за рулем ДТП Город: Минск

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