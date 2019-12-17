Рецессия накрыла экономику Витебской области: спад длится почти год

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской области — не изменился, в Витебской и Гродненской ВРП снизился, свидетельствуют данные Белстата.

В экономике Витебской области рецессия отмечается 11 месяцев подряд. В январе падение составило 3,8%, в январе-феврале — 2,9%, январе-марте — 2,6%, январе-апреле — 1,7%, январе-мае — также 1,7%, январе-июне — 2%, январе-июле — 1,6%, январе-августе — 1,4%, январе-сентябре — 1,1%, январе — октябре — 0,6%, январе-ноябре — 0,2% до 8 млрд 946,4 млн (7,4% в ВВП).

В Гродненской области в январе-ноябре ВРП снизился на 0,5% до 9 млрд 877,5 млн (доля в ВВП — 8,2%). Ранее снижение валового регионального продукта здесь наблюдалось в январе-июне, январе-августе, январе-сентябре и январе-октябре.

В Могилевской области в январе-ноябре ВРП вырос на 0,4% и составил 8 млрд 283,5 млн рублей (доля в ВВП — 6,9%), в Минской области — на 4,3% до 18 млрд 835,3 млн (15,7% в ВВП), в Брестской — на 2,6% до 11 млрд 352,2 млн (9,5%). В Минске ВРП увеличился на 1% до 32 млрд 450,8 млн рублей (27% в ВВП).

В Гомельской области ВРП не изменился и составляет 12 млрд 85,4 млн (10,1%). Нераспределенная часть — 15,2% ВВП.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1% до 120 млрд 86,9 млн рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах.

Продолжающаяся рецессия в Витебской области связана с отсутствием реформ региональной политики властей, отметил ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

«У белорусских властей отсутствует региональная политика. Формально у нас есть районы и города, но все это в рамках условного холдинга «Беларусь». Существует сильнейшая централизация всех ресурсов, система принятия политических, экономических и финансовых решений зациклена на Минск, поэтому нет витебской региональной политики, брестской и так далее. Это все подразделения одного холдинга, в рамках которого принимаются решения», — сказал он.

По словам Романчука, как только появляются проблемы с рядом предприятий, в частности с новополоцким «Нафтаном», это сразу же оказывает влияние на экономические показатели.

Кроме того, Витебская область граничит с Россией, и наблюдается отток в соседнюю страну предпринимательских капиталов и трудовых ресурсов.

«Это тоже объясняет, почему Витебская область является одной из самых отстающих областей в нашей стране», — подчеркнул Романчук.