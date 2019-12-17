ГАИ выступила со строгим предупреждением

Сотрудники Госавтоинспекции столицы выступили со строгим предупреждением участникам дорожного движения.

Как отмечается, только за минувшие выходные в Минске было выявлено 931 нарушение Правил дорожного движения.

«Недисциплинированность отдельных участников дорожного движения усугубляется погодными проявлениями, скользкой проезжей частью и сокращенным световым днем», — отметили в дорожной милиции.

ГАИ рекомендует при движении на авто в зимний период учитывать увеличенную тормозную дистанцию — расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть максимально большим. Категорически запрещаются резкие ускорения, торможения и перестроения.

Пешеходов призвали быть предельно внимательными при выходе на дорогу и во двор. Учитывать, что транспортное средство зимой может быть не управляемым. Выходить следует только в разрешенных местах и только после того, как убедитесь, что водитель полностью остановил авто, видит и пропускает вас.

Напомним, на этой неделе сотрудники Госавтоинспекции усилили надзор за соблюдением пешеходами ПДД и правил проезда пешеходных переходов.