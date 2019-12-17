Таможенники конфисковали в аэропорту Кельн-Бонн чемоданы с огромной суммой наличности
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В аэропорту Кельн-Бонн сотрудники таможни конфисковали очень дорогой багаж: четыре чемодана с наличными.
По информации властей, сначала сотрудники полиции при проверке багажа на рейс в Турцию обнаружили чемодан с 200 тыс. фунтов стерлингов.
После проверки остального багажа были обнаружены еще три чемодана с наличностью, превышающей 1 млн евро.
В ходе проверки выяснилось, что чемоданы принадлежат двум немцам и двум туркам, которые собирались лететь в Стамбул.
С учетом того, что деньги не были задекларированы, в отношении этих мужчин были возбуждены дела об административных правонарушениях. Власти подозревают отмывание денег, пишет