Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного в экономику рубля

На сегодняшнем совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов Александр Лукашенко потребовал максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в отечественную экономику.

По его словам, несмотря на экономические проблемы, «нам ежегодно удавалось сохранять обоснованный уровень инвестиций в нашу экономику»: «Главное требование неизменно - максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплата», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что цель инвестиций, которые являются главным фактором экономического роста, — стабильное региональное развитие и повышение уровня жизни человека.

«Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка — это лес. Если цемент и прочее — значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси, не надо ехать за тридевять земель», — пояснил глава государства.

«С момента обретения независимости, как бы ни было трудно, мы не закрыли, а поддержали и постоянно развиваем промышленное производство. Мы сохранили крупнейшие в мировом масштабе предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности», — отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за это время значительно модернизированы деревообрабатывающая, цементная и пищевая отрасли, созданы новые высокотехнологичные мощности в традиционной энергосистеме. При этом в стране активно развивают возобновляемую и атомную энергетику.

«Впервые в истории независимой Беларуси организовано производство линейки легковых автомобилей. Также впервые мы реализуем масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот», — добавил президент.