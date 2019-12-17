ЕС может в ближайшее время подписать соглашение о реадмиссии с Беларусью

Соглашение о реадмиссии с Беларусью может быть подписано Евросоюзом в ближайшее время.

По словам руководителя отдела политики, экономики, прессы и информации представительства Европейского союза в Беларуси Эвелины Шульц, «соглашение о реадмиссии находится в стадии подготовки к подписанию».

По ее словам, «будущий год может стать знаковым с точки зрения имплементации соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии». Шульц отметила, что их подготовка к подписанию находится на заключительном этапе.

«Мы ожидаем, что подписание обоих соглашений состоится очень скоро», — сказала она.

18 ноября в Официальном журнале Европейского союза было опубликовано решение Совета ЕС о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, принятое 14 октября. Аналогичное решение по соглашению о реадмиссии, которое должно быть подписано одновременно с визовым соглашением, пока не принято.

Ранее на просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию в представительстве ЕС ответили: «Следующий важный шаг — подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении».

Александр Лукашенко одобрил подписание Беларусью соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии с ЕС 20 сентября.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года.

12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут 2 февраля 2020 года.

Если между Беларусью и Евросоюзом будет подписано соглашение об упрощении визового режима, то консульский сбор для белорусских граждан составит 35 евро.