Адвокату осужденного Петра Маркелова четвертый день не дают возможности с ним встретиться

Адвокату общественного активиста Петра Маркелова Альвине Мингазовой четвертый день не дают возможности с ним встретиться.

Маркелов, напомним, отбывает арест в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на переулке Окрестина. 9 декабря суд Московского района Минска признал его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции и осудил на 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке 17 ноября, в основной день голосования на выборах в Палату представителей.

Инцидент произошел в связи с тем, что Маркелов, который был доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка, и сам Шашок возмутились результатами подсчета голосов на избирательном участке № 286 по Юго-Западному округу Минска № 99 и потребовали пересчета. Во время разбирательства с членами избирательной комиссии Маркелов вел видеотрансляцию в «Фейсбуке». Представители комиссии вызвали милицию. Маркелова задержали, Шашка привлекли в качестве свидетеля по административному делу.

После суда Маркелова поместили в ЦИП. 12 декабря с матерью осужденного связался человек, который несколько часов провел с ним в одной камере, и сообщил, что Петр жалуется на «ужасные условия» содержания.

«От имени моего сына он попросил срочной помощи адвоката, потому что условия содержания в камере ужасные. Звонивший подтвердил, что действительно в ней невозможно находиться. Сидят вместе с Петром два бомжа, стоит такой смрад, что нечем дышать. Вши», — рассказала БелаПАН Ирина Маркелова. По ее словам, поскольку администрация изолятора на жалобы сына не отреагировала, он попросил помощи адвоката.

С 13 декабря адвокат тщетно пытается встретиться со своим подзащитным. В ЦИП ей постоянно говорят, что все комнаты для встреч заняты. 14 декабря Альвина Мингазова направила жалобы начальникам ЦИП ГУВД Мингорисполкома, ГУВД Мингорисполкома и прокурору Московского района Минска, а 17 декабря — генеральному прокурору, сообщила адвокат БелаПАН.

По словам Мингазовой, это первый в ее 14-летней юридической практике подобный случай. Адвокат подчеркнула, что недопуск адвоката — это нарушение права человека на защиту.

Изменились ли условия содержания Маркелова, Мингазова не знает, а о его самочувствии известно лишь со слов дежурного изолятора, который отвечает одним словом: «нормально». «Насколько мне известно, сегодня не приняли для него передачу от тети. Собиралась ехать бабушка», — добавила адвокат.

Следует отметить, что Петр Маркелов является активистом общественной инициативы Legalize Belarus, которая выступает за легализацию в Беларуси легких наркотиков, а также за смягчение наказания по «антинаркотическим» статьям Уголовного кодекса.