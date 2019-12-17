Белорусский государственный театр кукол впервые в своей истории поставил «Дюймовочку»

21 декабря Белорусский государственный театр кукол покажет премьеру спектакля «Дюймовочка». Театр впервые за свою более чем 80-летнюю историю обратился к знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена.

Автором инсценировки и постановщиком стала Екатерина Ложкина-Белевич из санкт-петербургского Большого театра кукол. Ранее в минском театре кукол она поставила спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная», премьера которого состоялась в сентябре этого года.

Также над созданием нового спектакля работают художник-постановщик Марина Завьялова (главный художник Большого театра кукол, Санкт-Петербург) и композитор Леонид Павленок (лидер группы «НагУаль»).

Специально для спектакля созданы оригинальные куклы и уникальный видеоряд.

В спектакле заняты артисты Тимур Муратов, Любовь Клок, Дмитрий Рачковский, Илья Сотиков, Надежда Чеча, Дмитрий Чуйков.

Премьерные показы спектакля «Дюймовочка» состоятся 21, 22, 23 декабря и 3, 4, 11, 12 января в 11:00 и 14:00. Перед спектаклем маленьких зрителей ждет новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.