В Беларуси на четверть выросли онлайн-продажи

С начала года продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 24% до 1,681 млрд рублей. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны на конец года составила 3,4%.

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Как сообщили БелаПАН аналитики одной из крупнейших торговых площадок байнета Deal.by, наряду с онлайн-продажами рост показали и сопутствующие сервисы: онлайн-реклама, онлайн-платежи и доставка. За год объем этих услуг увеличился в среднем на 26%.

За 11 месяцев покупатели сделали в белорусских интернет-магазинах, размещенных на Deal.by, 719 тыс. заказов — на 11% больше, чем годом раньше. Средний чек снизился со 141 до 127 рублей.

«Снижение среднего чека связано с тем, что белорусы стали чаще покупать у местных продавцов недорогие товары, которые до этого ждали из Китая, — прокомментировал руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич. — Так, например, количество заказов зарядных устройств выросло на 162%, аккумуляторов для телефонов на 90%, а кабелей для электроники — на 46%».

Чаще всего у местных продавцов покупали товары для дома и сада, технику и электронику, товары для детей и товары для красоты и здоровья. Сильнее всего увеличился спрос на продукты питания, напитки и авто-, мототовары — количество заказов в этих категориях по сравнению с прошлым годом выросло на 28% и 25% соответственно.

Самый популярный способ доставки из интернет-магазинов — курьером. Они привезли белорусам 27% заказов. Вместе с тем, как отмечают эксперты Deal.by, доставка курьерами накладна для продавцов, поэтому со временем она будет уступать место самовывозу.

Уже в этом году больше половины заказов белорусы забрали сами: 26% — в отделении службы доставки, 24% — в отделениях «Белпочты», 23% — на складе или пункте выдачи заказов магазина.

В 2019-м белорусы на 6% чаще оплачивали покупки в интернете на сайтах продавцов. За год онлайн-платежи выросли с 16 до 22% в общем объеме оплат. Однако подавляющее большинство заказов, 78%, покупатели по-прежнему оплачивают в момент доставки.

Как отмечают в Deal.by, привычка белорусов платить после доставки не идет на пользу рынку. Многие продавцы сотрудничают со сторонними курьерскими службами, которые переводят оплату за товар спустя несколько дней после доставки, из-за чего у продавцов формируется кассовый разрыв. Также магазины несут убытки, если покупатель не забрал посылку.

По мнению экспертов, повысить популярность онлайн-платежей поможет внедрение так называемой «безопасной сделки» — способа оплаты, который распространен на зарубежных маркетплейсах.

При «безопасной сделке» покупатель оплачивает товар в момент заказа, но не продавцу, а маркетплейсу — тот переводит деньги продавцу сразу после того, как клиент подтвердит, что с товаром все в порядке.

«От этого выигрывают обе стороны. Покупатель не переживает за свои деньги — их вернут, если с товаром будет что-то не так. А продавец получает оплату сразу же после доставки и не беспокоится, что посылку не заберут, ведь за нее уже заплатили», — поясняют в Deal.by.

Белорусские маркетплейсы смогут ввести «безопасную сделку» после того, как в стране разрешат прием платежей в пользу третьих лиц. Такая возможность предусмотрена законопроектом «О платежных услугах в Республике Беларусь», который уже внесен в парламент и может вступить в силу в середине 2020 года.