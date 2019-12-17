Правозащитники: 24 человека вызваны в милицию из-за участия в акциях против интеграции с Россией

По информации правозащитников, 24 человека вызваны 17 декабря в УВД Московского и Ленинского районов Минска для составления протоколов об административном правонарушении за участие в акциях против интеграции с Россией, которые прошли в белорусской столице 7 и 8 декабря.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , среди них писатель Владимир Орлов, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, лидер общественной организации «Движение «За Свободу» Юрий Губаревич, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, художник Алесь Марочкин, экс-дипломат Петр Садовский и другие.

Правозащитники напомнили, что 15 декабря протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) составили в отношении активистки движения «За Свободу» журналистки Ольги Быковской, а 16 декабря — в отношении оппозиционного активиста Ильи Добротвора. Последний 7 декабря делал фоторепортаж с акции для интернет-ресурса, с которым сотрудничает.

Акции против союза Беларуси и России прошли в центре Минска 7 декабря, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи проводили переговоры по вопросам «углубленной интеграции», а также 8 декабря, в день 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. В первой акции приняло участие до тысячи человек, во второй — около 600.