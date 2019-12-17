Правозащитники: 24 человека вызваны в милицию из-за участия в акциях против интеграции с Россией
По информации правозащитников, 24 человека вызваны 17 декабря в УВД Московского и Ленинского районов Минска для составления протоколов об административном правонарушении за участие в акциях против интеграции с Россией, которые прошли в белорусской столице 7 и 8 декабря.
Как сообщает правозащитный сайт
Правозащитники напомнили, что 15 декабря протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) составили в отношении активистки движения «За Свободу» журналистки Ольги Быковской, а 16 декабря — в отношении оппозиционного активиста Ильи Добротвора. Последний 7 декабря делал фоторепортаж с акции для интернет-ресурса, с которым сотрудничает.
Акции против союза Беларуси и России прошли в центре Минска 7 декабря, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи проводили переговоры по вопросам «углубленной интеграции», а также 8 декабря, в день 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. В первой акции приняло участие до тысячи человек, во второй — около 600.