Правозащитники: 24 человека вызваны в милицию из-за участия в акциях против интеграции с Россией

/ Политика
Просмотров: 170

По информации правозащитников, 24 человека вызваны 17 декабря в УВД Московского и Ленинского районов Минска для составления протоколов об административном правонарушении за участие в акциях против интеграции с Россией, которые прошли в белорусской столице 7 и 8 декабря.


Оппозиция планирует 20-21 декабря провести акции против интеграции с Россией

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, среди них писатель Владимир Орлов, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, лидер общественной организации «Движение «За Свободу» Юрий Губаревич, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, художник Алесь Марочкин, экс-дипломат Петр Садовский и другие.

Правозащитники напомнили, что 15 декабря протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) составили в отношении активистки движения «За Свободу» журналистки Ольги Быковской, а 16 декабря — в отношении оппозиционного активиста Ильи Добротвора. Последний 7 декабря делал фоторепортаж с акции для интернет-ресурса, с которым сотрудничает.

Акции против союза Беларуси и России прошли в центре Минска 7 декабря, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи проводили переговоры по вопросам «углубленной интеграции», а также 8 декабря, в день 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. В первой акции приняло участие до тысячи человек, во второй — около 600.

Сюжет: Углубленная интеграция
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста оппозиция Беларусь-Россия Персона: Владимир Орлов Николай Козлов Дмитрий Кучук Ольга Ковалькова Юрий Губаревич Евгений Афнагель Алесь Марочкин Петр Садовский Ольга Быковская Илья Добротвор Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Андрей Егоров. СВЕЖИЙ ВЕТЕР. Почему в массовых протестах сейчас нет смысла

Андрей Егоров. СВЕЖИЙ ВЕТЕР. Почему в массовых протестах сейчас нет смысла

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку