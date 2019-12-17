В ТРЦ Diamond City пройдет бесплатная выставка современных электромобилей

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21 декабря в столичном ТРЦ Diamond City пройдет бесплатная выставка современных электромобилей.

На втором этаже торгового центра будут представлены BMW i3 и i8, Chevrolet Bolt и Volt, Jaguar I-Pace, Opel Ampera, Smart EV, Tesla Model 3, S и X и другие автомобили.

Владельцы электрокаров ответят на вопросы об эксплуатации этих машин, а эксперты расскажут о последних промышленных разработках в этой сфере.

Будет работать детская зона с тест-драйвами электрических квадроциклов, самокатов, райдеров.

Выставка пройдет в течение одного дня — в субботу 21 декабря с 11:00 до 19:00.
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Тэги: электромобиль Город: Минск

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