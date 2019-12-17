Федерация хоккея расформировала молодежную сборную

В Федерации хоккея Беларуси прошел «разбор полетов» по итогам выступления белорусской сборной (U20) на чемпионате мира в дивизионе IA, который прошел в Минске.

Фото пресс-службы ФХРБ

Третье место на турнире воспринято хоккейными функционерами как неудовлетворительный результат.

По мнению ФХРБ, основной причиной невыполнения задачи, поставленной перед командой, стала «неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата».

Исполком постановил расформировать команду U20. Таким образом, вторая стадия «Париматч-Экстралиги» в группе 3 пройдет без участия «молодежки».

До 20 января 2020 года будет разработана, а после – представлена альтернативная модель подготовки команды U20 к молодежному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки будут обсуждены кандидатуры на должность главного тренера «молодежки», сообщили в пресс-службе ФХРБ.