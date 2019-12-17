New Yorker открывает флагманский магазин в Galleria Minsk

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Большой магазин сети New Yorker откроют в ТРЦ Galleria Minsk 21 декабря.

Первым покупателям предложат крупные скидки на новые модели. На открытии будет играть диджей, посетителей ожидают сюрпризы.

В Минске привезут эксклюзивную коллекцию для городских модников. В нее войдут платья с блестками, кожаные шорты, красные комбинезоны, пиджаки, кроссовки, аксессуары из золота и серебра.

Заявлено, что новые коллекции станет поступать в Минск регулярно, а цены на вещи будут сравнимыми с европейскими.

Сеть New Yorker в Беларуси развивает инвестиционная группа РАПА по франшизе. Следующий магазин откроется в феврале 2020 года в гродненском ТРК Triniti.

Бренд New Yorker основан в 1971 году в Германии. Специализируется на одежде в стиле casual для жителей больших городов. Также выпускают обувь, рюкзаки и аксессуары. Сеть насчитывает около 1000 магазинов по всему миру.
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Тэги: New Yorker Galleria Minsk Город: Минск

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