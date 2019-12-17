Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен коллегией специального суда в Исламабаде к смертной казни. Приговор по уголовному делу, инициированному в 2013 году, вынесла коллегия из трех судей — за смертную казнь проголосовали двое.

В настоящее время бывший руководитель страны находится в Дубае.

Генерал Первез Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999-м. Пост президента он занимал в период 2001-2008 годы, напоминает Би-би-си .

Обвинение в адрес Мушаррафа касается приостановки действия конституции в 2007-м, когда он ввел чрезвычайное положение, рассчитывая продлить свое пребывание у власти.

Приговор может быть обжалован. В декабре экс-президент выпустил видеообращение, записанное на больничной койке, назвав уголовное дело против него безосновательным.

В 2013-м премьер-министром Пакистана был избран Наваз Шариф. Именно его свергнул генерал Мушарраф в 1999-м. Вновь придя к власти, Шариф немедленно возбудил дело против экс-президента по обвинению в государственной измене. Процесс начался в марте 2014 года.