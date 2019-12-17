В Лебяжьем начали строить премиальный ЖК «Монтерей»
Комплекс появится напротив «Олимпик Парка» в Лебяжьем. Проект застройщика «Тапас» предполагает строительство малоэтажных домов премиум-класса.
Проект предполагает три монолитных малоэтажных дома с 90 квартирами площадью от 43 до 168 кв. м со свободной планировкой, сообщает
Строительство дома уже началось, сдать комплекс планируют через 16 месяцев. В доме клубного типа можно купить квартиру от 1420 до 1820 долларов за квадратный метр.
В районе заказника «Лебяжий» «Тапас» построит еще один жилой комплекс. Он появится на территории бывшего рынка «Лебяжий». Это также будет комплекс из малоэтажных домов повышенной комфортности не выше пяти этажей.