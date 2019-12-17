В Беларуси обсуждают дальнейшую либерализацию визового режима для иностранцев
Об этом начальник Департамента по гражданству и миграции (ДГиМ) МВД Алексей Бегун рассказал в программе «Не для протокола».
«Безвизом пользуются все больше и больше иностранных граждан, —
Он уточнил, что объединенную безвизовую территорию «Брест — Гродно» (ряд районов двух областей) за 11 месяцев этого года посетили 135 тысяч путешественников.
По словам начальника ДГиМ, анализируются миграционные потоки, прибывающие лица, сроки их нахождения, востребованность туристических услуг в Беларуси, чтобы в будущем с учетом миграционных рисков распространить этот опыт в том числе на другие пункты пропуска.