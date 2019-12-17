Представители оппозиции уведомили Мингорисполком об акциях протеста против интеграции с РФ

Представители оппозиции уведомили Мингорисполком о предстоящих 20 и 21 декабря уличных акциях против интеграции с Россией.

Об этом сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Уведомление городским властям передали 17 декабря Северинец, а также председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и представитель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы» Ян Гриб.

По словам Северинца, в уведомлении указаны время начала и сценарии протестных акций. «О нашем приходе знали заранее, уведомление зарегистрировали. Одна чиновница даже говорила по-белорусски», — отметил политик.

О том, что 20 декабря в центре Минска планируется очередная акция против интеграции с РФ, заявили на пресс-конференции 16 декабря представители гражданской кампании «Абаронім незалежнасць». В оргкомитет акции входят представители 15 политических партий, общественных объединений и движений. Было заявлено, что после митинга на Октябрьской площади планируется шествие по центру города и в завершение акции — живая цепь. Организаторы также сообщили, что у них есть план «Б», если доступ к Октябрьской площади будет ограничен. 21 декабря там же, на площади, планируется митинг.

Провести в столице уличную акцию 20 декабря планируют и сторонники интеграции с Россией. Как сообщил БелаПАН на прошлой неделе экс-депутат Палаты представителей Валерий Драко, они направили в Администрацию президента обращение с просьбой разрешить митинг в том же месте, где намерены собраться противники интеграции. Если администрация не даст разрешения, акция проводиться не будет, добавил Драко.

Акции против так называемой углубленной интеграции с РФ прошли в Минске 7 и 8 декабря. Они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. Предполагалось, что по итогам встречи президенты подпишут пакет интеграционных документов, содержание которых общественности неизвестно. Однако многочасовые переговоры не принесли результата, и стороны договорились о встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге.