Реальные доходы белорусов показали минимальный рост с начала 2018 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-октябре этого года выросли на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года — это самый низкий показатель с января 2018 года.

Такую информацию сообщили в Белстате.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Власти прогнозируют, что в этом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов вырастут на 3,4% к 2018 году (в первом квартале — на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, во втором — на 2,8%, в третьем — на 3,1%, в четвертом — на 3,4%).

В 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 8% к предыдущему году.