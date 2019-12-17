Престижную британскую ИТ-премию выиграла 26-летняя брестчанка

Юлия Максимчик попала в число десяти финалистов ежегодной британской премии Women in IT Excellence Awards от портала Computing. Она также была признана инженером-разработчиком года.

Юлия Максимчик — слева. Фото: Computing / Facebook

Сейчас выпускница БрГУ работает JavaScript-разработчицей в брестском офисе британской Godel Technologies, куда перешла после EPAM, сообщает TUT.by .

О премии Women in IT Excellence Awards Юлия узнала от коллеги из офиса в Манчестере: та написала ей и сказала, что порекомендовала Юлию на награждение.

«В принципе, Godel старается предлагать своих людей на самые разные премии, — поясняет Юлия. — Я сразу согласилась: почему бы не попробовать? Чтобы номинироваться на эту премию, мне нужно было написать письмо: ответить на вопросы про команду, как я попала в IT, какие сложности были поначалу. Плюс там был открытый вопрос: "Что вы порекомендуете девочкам и женщинам, которые только выбирают карьеру или думают о смене работы, стоит ли им выбирать IT?". Я написала, что главное — попробовать. Нужно не бояться ошибок и сделать первый шаг, хоть он и самый сложный».

В итоге Юлию пригласили в Лондон на награждение в числе десяти финалистов, и жюри назвало ее «Инженером-разработчиком года».

На вопрос, не собирается ли она уехать за границу, Юлия отвечает отказом: «Во время учебы я думала над этим, но сейчас уже прижилась здесь. Брест классный город, Польша близко, к тому же я завела собаку, так что пока останусь».